Ari Barutoğlu Tomarza’yı Ziyaret Etti

ERMENİ UYRUKLU MÜZİSYEN TOMARZA’YI ZİYARET ETTİ

Ermeni kökenli müzisyen Ari Barutoğlu, 110 yıl aradan sonra dedesi Nigoğos’un dünyaya geldiği ve ilk 10 yılını geçirdiği Tomarza ilçesini ziyaret etti. İstanbul’da müzik kariyerine devam eden Barutoğlu, dedesinin anılarına özlem duyduğu için bu önemli ziyareti gerçekleştirdi.

DİNİ HOŞGÖRÜ VE MİSAFİRPERVERLİK

Barutoğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada; “Ben İstanbul’da müzisyen olarak çalışıyorum. Dedem Nigoğos’un; 1905 yılında Tomarza’da doğduğunu ve 10 yaşına kadar burada yaşadığını biliyorum. Bu nedenle doğup büyüdüğü toprakları görmek için Tomarza’ya geldim.” ifadelerini kullandı. Ziyareti sırasında, İslamiyet’in hoşgörü temeli üzerine düşündüğünü ve Tomarza halkının kendisine karşı olan sıcak tutumunu vurguladı. Barutoğlu, “Ermeni uyruklu olmama rağmen burada kimse beni ötekileştirmedi, hoş sohbetler ve ikramlarla karşılandım. Tomarza Kilisesi ve Tarihi Merkez Cami’ni ziyaret etmemde de bana rehberlik ettiler. Tomarzalılar gerçekten çok iyi misafirperverler.” diyerek bölgeden ayrıldı.