Arı Ekmeği Artık Değerli Bir Besin

ARP OLARAK ARI EKMEĞİNİN YENİ DEĞERİ

Bir dönem arıcılar tarafından atılan arı ekmeği, günümüzde arıcılara önemli bir katkı sağlıyor. Arıların, çiçeklerden ve bitkilerden topladıkları polenleri kovanlarına getirmesi ve kendi enzimleriyle fermente etmesi sonucu oluşan arı ekmeği, besin değerleriyle dikkat çekiyor. Bal üreticileri, bir çay kaşığı arı ekmeğinin yaklaşık 1 kilogram ete eşdeğer protein sunduğunu ifade ediyor. Bu nedenle, diyet yapan bireyler ve çocukların gelişimi için destekleyici bir gıda olarak sıkça tercih ediliyor. Arı ekmeğinin kilogramı da 3 bin lira gibi bir fiyattan alıcı buluyor.

YERLİ ARICI KATKISIYLA ARI EKMEĞİ ÜRETİMİ

25 yıl boyunca arıcılık yapan Engin Ekinci, “Son yıllarda arı ekmeği yerli arıcılarımız tarafından üretiliyor” diyor. Ekinci, arı ekmeği üretiminin son zamanlarda arttığını belirtiyor. “Arı ekmeği olmazsa arı olmaz. Arıların ve doğanın ham maddesidir. Arılar, çiçekleri ve bitkilerin polenlerini kovanlarına bacaklarıyla getirirken, kendi enzim ve salgılarını ekleyerek bu gıdayı üretirler. İçeriğinde yaklaşık 22-23 çeşit amino asit bulunuyor ve protein açısından oldukça zengin. Bir çay kaşığı arı ekmeği 1 kilogram etle eşdeğer proteine sahip. Akciğer hastalıkları, prostat, eklem ağrıları gibi birçok hastalığa iyi gelmesiyle de biliniyor.”

GELİŞİM DESTEKLEYİCİ BİR BESİN OLARAK ARI EKMEĞİ

Ekinci, arı ekmeğinin birkaç yıl önce çöpe atıldığını, ancak son yıllarda yerli arıcılar tarafından üretildiğini dile getiriyor. “Diyet yapan insanlar için ve çocukların gelişimi için önerilen şifa deposu bir besin. Birçok farklı çiçekten oluşan bu besin, oldukça faydalı özelliklere sahip” şeklinde sözlerini sürdürüyor.