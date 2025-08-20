Arı Sokması Nedeniyle Hayatını Kaybetti

FINDIK TOPLARKEN ARI SOKTU

Giresun’un Çanakçı ilçesinde bahçede fındık toplarken arı sokması sonucu hayatını kaybeden Nurcay Özcan (50), büyük bir üzüntü yarattı. Olay, dün öğle saatlerinde Akköy köyünde gerçekleşti. Fındık hasadı amacıyla İstanbul’dan Giresun’a gelen Nurcay Özcan, bahçede fındık toplarken bir arı tarafından sokuldu.

SALGINA KARŞI MÜDAHALE YETERSİZ KALDI

Arı sokması sonrası fenalaşan Özcan, yakınları tarafından Çanakçı Sağlık Ocağı’na kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Nurcay Özcan kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Özcan’ın cenazesinin, bugün İstanbul Levent’te Emniyet Evler Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan bu talihsiz olayın ardından jandarma, olayla ilgili olarak bir soruşturma başlattı. Özcan’ın ailesi ve arkadaşları, trajik kayıptan dolayı derin bir yas tutuyor.