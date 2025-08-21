Arı Yetiştiricileri İçin Ortak Proje İmzalandı

ORTAKLIK PROTOKOLÜ İMZALANDI

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği arasında “Şurup Üretim ve Bal Dolum-Paketleme Tesisi Projesi” için iş birliği protokolü imzalandı. Bu önemli proje, Eskişehir’de arıcılığa değer katacak nitelikte tasarlandı. Protokol, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil ile Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Aşçı tarafından gerçekleştirildi.

PROJE HAYATA GEÇİYOR

İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, Bakanlığa sunuldu ve onay alması durumunda Birlik tarafından hayata geçirilecek. Kurulacak olan tesis, il genelindeki arı yetiştiricilerine ürettikleri balların hijyenik ortamlarda dolum ve paketleme işlemlerini yapma fırsatı sunacak. Bu durum, üreticilerin pazarlama olanaklarını artıracak ve aynı zamanda Eskişehir balının marka değerine önemli katkılar sağlayacak.

DESTEKLER İLE GÜÇLENİYOR

Proje, yüzde 75 oranında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, yüzde 25 oranında ise Birlik aracılığıyla desteklenecek. Hedef, arıcılık sektörünün gelişimini hızlandırmak ve bu alandaki katma değeri daha da arttırmak.