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Ariana Grande Zor Zamanlardan Geçiyor

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ÇOCUK YAŞTA ÜNLÜLÜK

Ariana Grande, birçok meslektaşı gibi genç yaşlarda şöhreti yakaladı. Şu an 31 yaşında, kariyerinin olgunluk dönemine girmekteyken, “Wicked” adlı müzikal filmle ilk defa Oscar’a aday gösterilerek önemli bir başarı elde etti.

OSCAR KAMPANYALARI

Son günlerde hem filmin hem de kendisinin Oscar kampanyaları için hızla koşturan başarılı sanatçı, The Hollywood Reporter’a bir röportaj verdi. Kariyerinin zirve dönemlerinde olmasına rağmen, geçmişte zor zamanlar geçirdi ve geçirmeye devam ediyor.

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