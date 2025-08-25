Aric Aljarouk’un Cenazesi Suriye’ye Götürüldü

ARIC ALJAROUK’UN CENAZESİ SURİYE’YE GÖTÜRÜLDÜ

Kilis’te parkta oyun oynarken kaybolan Aric Aljarouk’un (3) cesedi, ailesi tarafından Suriye’ye götürüldü. Yapılan aramalarda, daha önce ikamet ettikleri kullanılmayan evin avlusundaki kuyuda Aric’in cesedi bulundu. Aljarouk’un ölümüne yönelik soruşturmanın detaylı bir şekilde sürdüğü ifade ediliyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DETAYLARI

Ketenciler Mahallesi’nde 22 Ağustos’ta parkta oynayan Aric Aljarouk, kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye gönderilen ekipler, Aric için arama çalışması başlattı. Polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, mahalledeki metruk evlere göz attı ve şüpheli yerleri kontrol etti. Arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda, dün akşam Aric’in bir evin önündeki su kuyusunda cesedi bulundu.

CENAZE TÖRENİ VE AİLENİN REAKSİYONU

Aric’in babası Mahmut, annesi Rim ve 5 kardeşi ile birlikte evde yaşadığı öğrenildi. Aric Aljarouk’un cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morgunda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alındı ve Kilis Asri Mezarlığı’na götürüldü. Burada gerçekleştirilen işlemlerin ardından cenaze, Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan kara yoluyla Suriye’nin Azez ilçesine götürüldü. Aric’in annesi Rim, mezarlıkta sinir krizi geçirdi ve gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca, Aric’in babası Mahmut Aljarouk, polise verdiği ifadede kimseyle bir husumetinin olmadığını belirtti. Ölümle ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.