Arıcı R.D. Yangın Nedeniyle Tutuklandı

GÖKSUN’DA ORMAN YANGINI İLE İLGİLİ TUTUKLAMA

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen orman yangınının sebebi olarak belirlenen arıcı, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, 11 Ağustos 2025 tarihinde saat 13.00 civarlarında Kavşut Mahallesi Değirmenüstü mevkiinde yangın çıktı. Yangının nedeninin aydınlatılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalara başladı.

ARICI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin araştırmaları sonucunda, bölgede arıcılık yapan R.D. (54) isimli kişinin yangına sebep olduğu tespit edildi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sürecinin ardından R.D., tutuklanarak Türkoğlu Cezaevi’ne gönderildi.

ORMAN YANGINI İKİ GÜNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Diğer yandan, yangın, orman ekiplerinin yoğun müdahaleleri sayesinde iki gün içerisinde kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının oluş sebebi ve verilen zarar üzerine yapımlar devam ediyor.