Arıcılar, Bal Hasadından Memnuniyet Duyuyor

ARICILIKTA MEMNUNİYET

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde arıcılık yapan üreticiler, yaşanan kuraklığa rağmen bu yılki bal hasadından memnun olduklarını iletiyor. Muratlı ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi’nde arıcılık yapan Doğan Aslan, üretimde karşılaştıkları zorluklara rağmen verimin beklentilerini karşıladığını belirtiyor. “Normalde kovan başına yaklaşık 20 kilo bal elde ediyorduk. Bu sene 15 kilo civarına kadar düştü ama kuraklığa rağmen bu rakam iyi” şeklinde konuşuyor.

ÜRETİMDE KAYIP YAŞANMADI

Muratlı Bal Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Sönmez, birçok arının kovanlarına yeterli miktarda polen taşımasının üretimde büyük kayıp yaşanmasını engellediğini ifade ediyor. Sönmez, bu durumdan dolayı sonuçtan memnun olduklarını dile getiriyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Muratlı’daki arıcılar, zorlu koşullara rağmen bal üretiminde elde ettikleri verimin kendilerini umutlandırdığını belirtiyor. Bu yılki sonuçlar, üreticilerin motivasyonunu artırıyor ve gelecekteki üretim hedeflerine yönelik umut veriyor.