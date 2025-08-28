Haberler

Arıcılar, Bal Hasadından Memnuniyet Duyuyor

ARICILIKTA MEMNUNİYET

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde arıcılık yapan üreticiler, yaşanan kuraklığa rağmen bu yılki bal hasadından memnun olduklarını iletiyor. Muratlı ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi’nde arıcılık yapan Doğan Aslan, üretimde karşılaştıkları zorluklara rağmen verimin beklentilerini karşıladığını belirtiyor. “Normalde kovan başına yaklaşık 20 kilo bal elde ediyorduk. Bu sene 15 kilo civarına kadar düştü ama kuraklığa rağmen bu rakam iyi” şeklinde konuşuyor.

ÜRETİMDE KAYIP YAŞANMADI

Muratlı Bal Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Sönmez, birçok arının kovanlarına yeterli miktarda polen taşımasının üretimde büyük kayıp yaşanmasını engellediğini ifade ediyor. Sönmez, bu durumdan dolayı sonuçtan memnun olduklarını dile getiriyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Muratlı’daki arıcılar, zorlu koşullara rağmen bal üretiminde elde ettikleri verimin kendilerini umutlandırdığını belirtiyor. Bu yılki sonuçlar, üreticilerin motivasyonunu artırıyor ve gelecekteki üretim hedeflerine yönelik umut veriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kongre Üyeleri, İsrail’i Durdurması İçin Çağırdı

ABD Kongresi'ndeki bazı temsilciler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak acil durdurulmasını istedi ve Suriye'nin istikrarı için uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.
Haberler

Beyoğlu’nda Yangın, Patlama Yaşandı

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın, mutfaktaki tüpün patlamasına neden oldu. Olayda yaralanan olmadan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.