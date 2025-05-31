Arıcılar, Van’dan Cehennem Deresi’ne gitti

DOĞAL BAL ÜRETİMİ İÇİN HAZIRLIK

Van’dan Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Cehennem Deresi bölgesine giden arıcılar, burayı arıcılık için mükemmel bir yer olarak değerlendiriyor. Yaklaşık 6-7 yıldır göçer arıcılık yapan bu üreticiler, yaz aylarında Van’a geri dönerek Çiçek Dağı’nda bal üretmeye devam ediyor. Kış mevsimini daha ılıman iklimli bölgelerde geçirerek arılarını sağlıklı bir şekilde tutmaya çalışıyorlar.

KARAR VERİCİ ŞERBET UYGULAMASI

Arıcı Refik Kaya, arıların kış sonrası güçlenebilmesi için belirli dönemlerde şerbet verdiklerini ifade ediyor. Kaya, “Arılarımız şu an aç. Şerbet vermesek hayatta kalmaları zor. Özellikle ana arının sağlığı açısından bu çok önemli.” diyerek ihtiyacın önemine dikkat çekiyor. Şerbet verme işleminin her kovana uygulanmadığını vurgulayan Kaya, “Haziran ayının 5’i ile 10’u arasında şerbet tamamen kesilir. Bu tarihten sonra üretilen bal katkısız ve doğaldır.” diyor.

Bal üreticisi Kaya, Van’daki Çiçek Dağı’nın zengin bitki örtüsünün arıcılık için ideal bir alan oluşturduğunu belirtiyor. “Bin bir çeşit çiçek bulunan bu bölgede, arılar doğayla iç içe saf bal üretme imkanı buluyor.” biçiminde açıklamada bulunuyor. Ayrıca, doğal bal ile sahte olanını ayırt etmek için basit bir yöntem de paylaşıyorlar. “Bir kaşık balı tüpün üstüne bırakın. Eğer kararır, yanarsa o bal şekerlidir. Ama erir, su gibi olur ve rengi değişmezse, o bal doğaldır.” diyerek üreticiler, bu yöntemle tüketicilerin dikkat etmesi gereken ayrıntıları aktarıyor.