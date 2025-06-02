Arıcılık Geleneğini Yaşatıyorlar

ARICILIK GELENEĞİNİ YAŞATIYORLAR

Ordu’dan Kars’a gelen çift, dedelerinden miras kalan arıcılık geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Yaman ailesi, yılda yaklaşık 6 ton bal üreterek, üç çocuklarını bu meslekle okutturuyor. Kars’a havaların ısınmasıyla birlikte gelen arıcılar arasında yer alan Ali Yaman, Fatsa ilçesinden Arpaçay ilçesine bağlı Değirmen Köprü köyüne kovanlarını getiriyor. Yaman, 21 yıldır dedelerinden kalan mesleği devam ettiriyor.

BİR YILLIK TECRÜBE VE ARICILIK

Ali Yaman, 21 yıldır arıcılık yaptığı Değirmen Köprü köyünde her yıl bal üretimi yaptıklarını belirtiyor. “21 yıldır aynı noktada arıcılık yapıyorum. Arıcılık bizim dede mesleğimiz. Dedem 1975 yılında Arpaçay Kuyucuk’ta arıcılığa başlamış. O zamandan beri bu geleneği sürdürüyoruz. Kars’ın bu bölgesi, zengin doğası ve bitki örtüsü sayesinde kaliteli bal üretiyor. Yaklaşık 200 kovanım var ve yılda ortalama 5 ile 6 ton bal üretiyorum” diye ifade ediyor.

EŞİYLE BİRLİKTE GEÇİMİ SAĞLIYORLAR

Eşi Seyran Yaman ile birlikte arıcılık yaptıklarını vurgulayan çift, bu meslek sayesinde üç çocuklarını okuttuklarını söylüyor. Seyran Yaman, “Eşimle birlikte 21 yıldır arıcılık yapıyoruz. Bu meslek sayesinde çocuklarımızı okuttuk. Başka bir gelir kaynağımız yok, sadece arıcılıkla geçimimizi sağlıyoruz” diyor. Yaman ailesi, doğal üretimi sürdürmenin ve dedelerinden miras kalan geleneği yaşatmanın sevincini yaşıyor. Çift, arıların ve kovanların bakımını birlikte üstleniyor. Sabahın erken saatlerinde kovanlarının başına gelen çift, karanlık çökünce dinlenmek için kulübelerine geçiyor.