Arıcılık Kursu İlgi Görüyor. Arılar Hayatımıza Değer Katıyor

ARICILIK KURSU YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Niğde’de Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen arıcılık kursu, yerel halktan büyük bir ilgi görüyor. 52 hafta sürecek olan bu kurs, arıcılıkla ilgili temel bilgilerden ileri seviye tekniklere kadar geniş bir yelpazede konuları kapsamayı hedefliyor. Kursun eğitmeni veteriner hekim Hüseyin İn, arıcılığın doğa ve tarım üzerindeki etkilerine değindi ve kurs içeriği hakkında bilgi verdi.

ARILARIN DOĞA VE TARIMDAKİ ROLÜ

İn, “Soframıza gelen her 10 yiyeceğin 8’inde arıların emeği vardır. Arılar olmazsa doğadaki döngü devam etmez. İnsan eliyle tozlaşma mümkün değil, bu nedenle arılar olmazsa yiyecek kaynaklarımız tükenir. Niğde, tarım şehri olması nedeniyle tozlaşma açısından arılara fazlasıyla ihtiyaç duyuyor. Arılar, ürün kalitesini ve verimliliği artırıyor. Ayrıca meraların zenginleşmesi ve sürdürülebilirliği için de arılar gerekli” şeklinde konuştu. Niğde’nin coğrafi yapısının arıcılığa uygun olduğunu vurgulayan İn, yaz döneminde şehir genelinde yaklaşık 100 bin kovan bulunduğunu belirtti.

KURSİYERLERİN HEDEFLERİ NELER?

Kursiyerlerin arıcılığa katılma sebepleri değişiyor. Bazı kursiyerler merak nedeniyle katılırken, diğerleri daha az emek ve sermaye ile iş yapma ihtiyacı duyuyor. İn, “Köylüler, memurlar ya da sermayesi az olan kişiler için arıcılık iyi bir geçim kaynağı olabilir. Geçmişte bu kursa katılıp ciddi gelir elde edenler oldu” ifadelerini kullandı.

KURSİYERLERDEN YORUMLAR

Kursiyerlerden Melda Özel, arıcılığa olan ilgisini, “Arıların çalışma sistemine merakım vardı. Nasıl bal ve polen yaptıkları, işçi arıların ana arıya hizmeti, erkek arıların görevleri hep ilgimi çekiyordu. Kursta bu soruların cevabını alıyorum. Küçük bir bahçem var, öğrendiklerimi uygulamak istiyorum. Hedefim kendi çapımda arı çoğaltmak, ileride ticari olarak da arıcılık yapmayı planlıyorum” şeklinde ifade etti. Bir diğer kursiyer Dursun Nişancı ise daha önceki denemelerinde başarısız olduğunu, ancak bu sefer eğitimle bilinçli bir şekilde başlayacağını belirtti. Nişancı, “Gezici arıcılık yapmak istiyorum. Artık kara düzen değil, teşekküllü bir sistemle ilerlemek niyetindeyim” dedi.

Bu arıcılık kursu, katılımcıları hem hobi hem de ticari amaçla arıcılık yapabilecek bilgi ve altyapıya sahip hale getiriyor.