“Arıcılıkla Geçim Sağlayan Eski Eğitmen”

ARICILIĞA OLAN TUTKUSU

Rize’nin Pazar ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Murat Memoğlu, lise eğitimini tamamladıktan sonra Matematik Öğretmenliği bölümünü tercih etti. Okulunu başarıyla bitiren Memoğlu, ardından alanında yüksek lisans yaptı. Doktora eğitimine de başlayan Memoğlu, bu süreçte özel bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışmaya devam etti. Ancak çocukluk hayali olan arıcılığa olan sevgisi her zaman aklında yer ediyordu.

EĞİTİMİ BIRAKIP ARICILIĞA YÖNELDİ

Dededen ve babadan gördüğü arıcılığa duyduğu tutku ile artık eğitimcilik ve doktora eğitimini bir kenara bırakarak arıcılık yapmaya karar verdi. Memoğlu, “Hobi olarak yapıyordum, ‘meslek olarak neden yapmayayım’ dedim” diyerek duyduğu motivasyonu açıkladı. Şu anda 400 adet kovanı bulunan Memoğlu, arıcılığı profesyonel bir şekilde sürdürüyor.