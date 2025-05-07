Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

ARİF KOCABIYIK’IN GÖZALTINA ALINMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile Arif Kocabıyık’ın gözaltına alınması, kamuoyunun en çok ilgisini çeken konu haline geldi. Özellikle “ilavetv.07” kullanıcı adıyla bilinen Kocabıyık’ın, Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla gözaltına alındığı duyuruldu. Peki, Arif Kocabıyık ne söyledi? Gözaltına alınma nedeni ne?

KAMUOYUNA DUYURULAN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi açıklamasına göre, Arif Kocabıyık’ın sosyal medya platformu Instagram’da gerçekleştirdiği bir röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı belirlendi. Bu gelişmenin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocabıyık’ı gözaltına aldı ve adli işlem başlatıldı.

KOCABIYIK’IN GEÇMİŞİ VE PROJELERİ

1983 yılında Antalya Elmalı’da dünyaya gelen Arif Kocabıyık, meslek lisesi mezunudur. Öncelikle düğün fotoğrafçılığı yapmış, sonrasında Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Kocabıyık, Divan isimli yerel gazeteyi kurarak yayın hayatına adım atmıştır. Ancak bu girişimi başarılı olamamıştır. 2018 yılında ilave tv adında bir YouTube kanalı açmış ve yayın hayatına 2018 seçimleri ile başlamıştır. Kanal, 2019 Türkiye yerel seçimleriyle birlikte popülarite kazanmıştır. Kocabıyık ayrıca yayın süreci ile ilgili “Cesaret Bulaşıcıdır” isimli bir kitap yazmıştır.