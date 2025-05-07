Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı

ARİF KOCABIYIK GÖZALTINA ALINDI

Sokak röportajları ile dijital ortamda dikkat çeken Arif Kocabıyık, yaptığı eleştirilerle çok sayıda tepkilerin odak noktası oldu. Daha önce de CHP’li belediyelere yönelen yolsuzluk operasyonu sırasında gözaltına alınarak serbest bırakılan Kocabıyık, şimdi tekrar karakolluk duruma düştü.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILDI

Antalya’da sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Kocabıyık, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcıadı ile bilinen A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmış ve şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

Kocabıyık, ifadesinin alınmasının ardından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklandı.