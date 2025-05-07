Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı! Röportajlarıyla Biliniyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık’ın gözaltına alındığını duyurdu. EGM’nin yaptığı açıklamada “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır” denildi.

ARİF KOCABIYIK HAKKINDAKİ BİLGİLER

1983 yılında Elmalı’da doğan Arif Kocabıyık, meslek lisesi mezunu olup, geçmişte düğün fotoğrafçısı olarak çalıştı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak görev alan Kocabıyık, kurmuş olduğu Divan isimli yerel gazete ile yayın hayatına adım attı. Bu projesi başarılı olamayınca, 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave Tv adında bir YouTube kanalı oluşturdu. Kanal, yayın hayatına 2018 seçimlerinde başladı ve 2019 Türkiye yerel seçimleri ile birlikte daha fazla popülarite kazandı. Kanalda Türkiye gündemi ve seçimler üzerine çeşitli röportajlar gerçekleştiriliyor. Arif Kocabıyık, yayın sürecini ele alan “Cesaret Bulaşıcıdır” isimli bir kitap da yazdı.

KOCABIYIK’IN POLİTİKAYA ATILIMI

Arif Kocabıyık, 18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti’den Antalya Milletvekili aday adaylığını açıkladı. 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilse de, milletvekili seçilme şansını yakalayamadı. Kocabıyık, 7 Mayıs 2025’te Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.