Arif Kocabıyık Gözaltına Alındı! Tanınmış Röportajcıdır

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden sokak röportajları ile bilinen Arif Kocabıyık’ın gözaltına alındığını duyurdu. EGM’nin açıklamasında, “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 rumuzlu hesap yöneticisi Arif Kocabıyık, bir röportaj sırasında Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır.” ifadesi kullanıldı.

KOCABIYIK’IN HAYATI

1983 yılında Elmalı’da dünyaya gelen Arif Kocabıyık, meslek lisesinden mezun olup geçmişte düğün fotoğrafçılığı yaptı. Sonrasında Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Kocabıyık, Divan adlı yerel gazeteyi kurarak yayın hayatına başladı ancak bu projede başarılı olamadı. 2018 yılının Mart ayında, eniştesi Turan Kural ile İlave Tv adlı YouTube kanalını açan Kocabıyık, yayın hayatına 2018 seçimleriyle giriş yaptı ve 2019 Türkiye yerel seçimleri ile popülaritesini artırdı. Kanalda, Türkiye gündemi ve seçimler hakkında çeşitli röportajlar gerçekleştirilmekte. Kocabıyık, yayın sürecini anlatan “Cesaret Bulaşıcıdır” adlı bir kitap da yazdı.

SİYASİ DURUMU VE GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

18 Mart 2023 tarihinde İYİ Parti’den Antalya Milletvekili aday adaylığını açıklayan Kocabıyık, 9 Nisan 2023 tarihinde 12. sıradan Antalya Milletvekili adayı olarak gösterildi ancak seçilemedi. En son 7 Mayıs 2025’te Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.