Arif Kocabıyık Tahliye Edildi

TUTUKLULUK SÜRECİ VE TAHLİYE GELİŞMESİ

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu kapsamında tutuklanan Arif Kocabıyık, bir haftalık tutukluluk süresinin ardından serbest bırakıldı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla cezaevine gönderilen Kocabıyık’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

YOU TUBE ÜZERİNDEN TANINAN BİR İSİM

Youtube kanalındaki sokak röportajları ile bilinen Arif Kocabıyık, yapılan itiraz sonucu tahliye edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan Kocabıyık, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.