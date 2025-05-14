Haberler

Arif Kocabıyık Tahliye Edildi

TUTUKLULUK SÜRECİ VE TAHLİYE GELİŞMESİ

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu kapsamında tutuklanan Arif Kocabıyık, bir haftalık tutukluluk süresinin ardından serbest bırakıldı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla cezaevine gönderilen Kocabıyık’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

YOU TUBE ÜZERİNDEN TANINAN BİR İSİM

Youtube kanalındaki sokak röportajları ile bilinen Arif Kocabıyık, yapılan itiraz sonucu tahliye edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan Kocabıyık, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Hatay’da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Hatay’ın Payas ilçesinde 16 yaşındaki Emirhan A. motosiklet ile tıra çarpıştı ve yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haberler

Zelenskiy, Müzakereye Her Zaman Hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile olan savaşı nihayetlendirmek amacıyla her türlü müzakere formatına açık olduklarını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.