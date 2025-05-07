Arif Kocabıyık Tutuklandı. ANTALYA – Gözaltına Alındı

GÖZALTINA ALINAN YOUTUBER TUTUKLANDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlaması ile gözaltına aldığı YouTuber Arif Kocabıyık’ı tutukladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocabıyık’ın sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiği için gözaltına alındığını açıkladı.

İLK İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltında tutulan Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Kocabıyık’ın emniyette verdiği ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Mahkeme sürecinin ardından, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik, Kocabıyık’ı tutuklayarak cezaevine göndermiştir.