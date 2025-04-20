Arif Molu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Temizlik Ürünleri Üretiyor

TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE TEMİZLİK ÜRÜNÜ ÜRETİMİ

Kayseri’de 15 yıl önce eğitim kurumlarının temizlik ürünleri ihtiyaçlarını karşılamak için üretime başlayan Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yükselen üretim kapasitesi sayesinde yılda yaklaşık 4 milyon lira ciro elde ediyor. 2010 yılında bazı okulların talepleri doğrultusunda temizlik ürünleri üretmeye başlayan bu lise, öğretmenlerin kazandığı tecrübeyle 15 yıl içinde ürün yelpazesini genişleterek el sabunu, yüzey temizleyici, cam suyu ve dizel araçlar için egzoz sıvısı gibi toplam 21 çeşit ürün üretebilir hale geldi. “Arimo” ve “Gesi Bağları” markası altında üretim gerçekleştiren meslek lisesi öğrencileri, fabrika ortamında hem deneyim kazanıyor hem de gelir elde ediyor.

ÜRETİM HATTI FARKLI ÜRÜNLER ÜRETMEYE HAZIR

Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölüm Şefi Yaşar Yağmur, üretim hattını ihtiyaçlar doğrultusunda artırarak bir fabrikaya dönüştürdüklerini aktardı. Ürün çeşitlerini talepler doğrultusunda genişletebileceğini belirten Yağmur, “Başlangıç amacımız okullar ve resmi kurumlar için temizlik malzemeleri üretmekti. Şu an 21 çeşit ürün üretimimiz var. Eğer istenilirse farklı ürünler de üretebiliriz. Şu an radyatör temizleyici üzerine çalışma yapıyoruz.” dedi.

SATILAN ÜRÜN MİKTARLARI VE SATIŞ GELİRLERİ

Yağmur, farklı ürünlerin üretilmesinin öğrencilere tecrübe kazandırdığını vurgulayarak, “Ağırlık olarak el sabunu, yüzey temizleyici, genel temizlik ürünleri, kolonya ve cam suyu ile dizel araçlar için egzoz sıvısı üretiyoruz. Bu ürünü Büyükşehir Belediyesinin otobüslerine, resmi kurumlara, tır filolarına ve köylerdeki traktörleri kullanan çiftçilere veriyoruz. Son 2-3 yıldır 3,5-4 milyon lira civarında ciromuz var. Bunu tüm ürünlerimizden elde ediyoruz. Yıllık 1000 tona yakın egzoz sıvısı satışımız oluyor. Yaklaşık 20-30 ton arasında da diğer ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu. Kimya bölümündeki 60 öğrencinin, dönüşümlü olarak 20’şerli gruplar halinde bu satışlardan gelir elde ettiğini ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN YETİŞİMİNE KATKI

Ürünlerinin kalitesine inanan Yağmur, “Biz sanayiye bu işleri yapabilecek eleman yetiştiriyoruz. Laboratuvar ortamında nasıl bir ürün üretilir, bunları nasıl çalıştıracağını görüyorlar. Burayı sanayi gibi düşünüyoruz. Aslında çocuklar kendini yetiştiriyor. Ara eleman yetiştirip piyasaya gönderiyoruz.” şeklinde konuştu. Kimya bölümü 11. sınıf öğrencisi Emirhan Kök, bölümde eğitim almakla mutlu olduğunu belirtti. Üretimden aldığı tecrübenin iş hayatında avantaj sağlayacağını vurguladı.

GELECEĞE YATIRIM YAPMAK

11. sınıf öğrencisi Kadir Göğbulut, okulun sunduğu fırsatların kendilerini geliştirerek, para kazanabilme imkanı sunduğunu dile getirdi. “Hocalarımızla atölyede üretim yapıyoruz. Bu ürünleri satınca biz de para kazanıyoruz, harçlığımız çıkmış oluyor. Üretimde bulunmak beni mutlu ediyor. Kolay iş bulma imkânımız var.” diyen Göğbulut, gelecek için mutlu bir yatırım yaptığını ifade etti. 11. sınıf öğrencisi Berat Çavuş ise “Burada yaptığımız üretimle elimize para geçiyor. Anne babamızdan harçlık almak zorunda kalmıyoruz.” şeklinde duygularını paylaştı.