Arif v 216 Film Konusu ve Oyuncuları

ARİF V 216 FİLMİ TELEVİZYONDA YAYINLANIYOR

İzleyicileri ekrana bağlayan ve geniş bir kitleye hitap eden Arif V 216 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Filmle ilgili merak edilen konular arasında Arif V 216’nın konusu, oyuncuları ve özeti yer alıyor. G.O.R.A.’dan Dünya’ya dönen Arif, sakin bir yaşam sürerken Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya’ya gelir ve Arif’e insan gibi yaşamak, gülmek ve âşık olmak istediğini ifade ediyor. Mahalle sakinleri, istemedikleri bir uzaylı ile karşılaşınca Arif ve 216, bir kaza sonucu 1969 yılına zaman yolculuğu yapıyor.

ARİF V 216 OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Filmin güçlü kadrosu dikkat çekerken, Cem Yılmaz Arif Işık/Erşan Kuneri karakterini canlandırıyor. Ozan Güven, robot 216/Barış Manço olarak karşımıza çıkarken, Seda Bakan 232/Doktor Alev/Pembe Şeker rolünde yer alıyor. Diğer önemli oyuncular arasında Zafer Algöz (Besim Toker), Özkan Uğur (Garavel), Özge Özberk (Ceku), Kerem Alışık (Ömer) ve Ediz Hun (Kendisi) bulunuyor. Farah Zeynep Abdullah, Mustafa Sandal, Mert Fırat, Can Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Ahu Yağtu ve Maria Anastasiyeva gibi isimler de filmde önemli karakterlerle yer alıyorlar.

FİLMİN ÇEKİM YERLERİ VE DETAYLAR

Cem Yılmaz’ın beğenilen filmi Arif V 216’nın çekimleri genel olarak Çerkezköy’de gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra, bazı sahneler Sirkeci, Büyükada, Yeniköy, Ümraniye ve Beykoz gibi ilçelerde çekilmiş olması, filmde farklı kültürel dokuların da yer almasına katkı sağlıyor.