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Arif Ve Zülfiye Tüm Yıl Salatalık Üretiyor

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ÜRETİM YAPARAK GEÇİMlerini SAĞLIYORLAR

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki Atça Mahallesi’nde yaşayan Arif ve Zülfiye Solagay çifti, 3 dönümlük tarlalarında yıl boyunca üretim yaparak geçimlerini sağlıyor. Aydın ve çevresinde çalışmak isteyen herkesin bir şekilde ekmeğini kazanabileceğini söyleyen Arif Solagay, 15 yıldır sofralara salatalık malzeme üreterek hayatlarını kazandıklarını ifade ediyor. Türkiye’de son zamanlarda herkes işsizlik ve ekonomik krizden şikayet ederken, gençlerin tarımdan uzaklaşması yüzünden verimli arazilerin boş kaldığını belirtiyor.

DÜZENLİ ÇALIŞMA İLE GEÇİM KAZANIYORLAR

Arif ve Zülfiye Solagay çifti, haftanın 4 gününü tarlada, 2 gününü pazarda ve bir gününü de dinlenmeye ayırarak 15 yıldır bu düzenle çalışıyorlar. “Toprağı işleyen herkesin bir şekilde ekmeğini kazandığını” dile getiren çift, “Yaklaşık 15 yıldır bu 3 dönümlük arazide çalışıyoruz. Marul, soğan, roka, tere, maydanoz üretiyoruz. Nankör olmayalım, Allah bereket versin ekmeğimizi kazanıyoruz” diyerek hayatlarından memnun olduklarını vurguluyor.

SAĞLIĞA DA YARARLI SALATALAR

Zülfiye Solagay, şu an marulun 20-25 TL, soğanın 15-20 TL ve roka, maydanoz ile terenin bağının 10 TL’den satıldığını aktarıyor. “Eskiden salata tüketim alışkanlığı pek yaygın değildi. Artık insanlarımız sadece damak tadı için değil, sağlık için de salata tüketmeye başladı. İşlerimiz gayet güzel ve kendi işimizi yapmaktan mutluyuz” ifadelerini kullanıyor. Özellikle emeklilerin hafif tarım işlerine yönelerek toprakla uğraşarak hem sağlıklı yaşam sürüp hem de gelir elde edebileceğini belirtiyor.

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