Arife Mi, Arefe Mi Sorusu Belirsiz

ARİFE Mİ, AREFE Mİ SORUSU

Arife mi, arefe mi sorusu uzun süredir tartışılan bir konu. Bu kavram özellikle dini bayramların yaklaşmasıyla daha fazla merak ediliyor. Kurban Bayramı arifesi ve Ramazan Bayramı arifesi dönemlerinde bu kelimenin doğru yazılışı üzerine araştırmalar baş gösteriyor. TDK’ya göre söz konusu kelimenin doğru yazılışı: Arife. Arapça kökenli bu kelimenin anlamı ise belirli bir günün ya da olayın bir önceki günü veya ona yakın günler olarak tanımlanıyor.

ARİFE KELİMESİNİN KÖKENİ

“Arife” kelimesi, Arapça “arafat” (irfan, bilme) kelimesinden Türkçeye geçiyor. Bu kelimenin kökeni muhtemelen “geleceği haber verme” anlamındaki irafat sözcüğüne dayanıyor. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde bir kullanım da görülebiliyor. Ayrıca, arife günü Kurban Bayramı’ndan bir önceki gün olarak geçiyor. Zamanla bu “önceki gün” anlamı Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmış.

AREFE GÜNÜ VE BAYRAM GELENEĞİ

Kurban Bayramı arifesi, hacıların Arafat’a çıktığı gün oluyor. Bu nedenle bayramdan önceki güne arefe denmesi, buradan kaynaklanıyor. Arafat, Arefe’nin çoğulu olarak kabul ediliyor ve Arafat Dağı’na da Arefe Dağı denildiği biliniyor. Günümüzde “arife” kelimesinin sadece bayramlar için değil, aynı zamanda herhangi bir önemli zamanın öncesi için de kullanıldığı görülüyor. “Arife” kelimesinin kökenindeki “eref” kelimesi İbranice ve Aramice’de “gün batımı” ve bu vakitte yapılan ibadetleri anlatıyor. Ayrıca bu kelime, Arapça’da “bilme” ya da “bilgi” anlamına gelen “irfan” kelimesine de bağlılık gösteriyor. “Maarif”, “maarifet”, “itiraf” ve “arif” gibi bilmekle ilgili kelimeler de aynı kökten türemektedir.