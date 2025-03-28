Arife Mi Yoksa Arefe Mi?

ARİFE Mİ, AREFE Mİ?

Arife veya Arefe kelimesinin doğru yazılışı hakkında tartışmalar uzun yıllardır sürüyor. Bayram öncesini tanımlamak için kullandığımız bu terimlerin hangisinin doğru olduğu merak ediliyor. Türk Dil Kurumu’na göre bu kelimenin doğru yazımı “arife” şeklindedir. Arapça kökenli olan bu kelime, “arefe” şeklinde de kullanım bulabiliyor “Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar” cümlesinden de anlaşıldığı gibi bu kelimenin anlamı, belirli bir günün veya olayın bir önceki günü ya da ona yakın günlerdir.

KELİMENİN TARİHİ VE ANLAMI

Arife kelimesi, 1400’lü yıllara kadar uzanan bir geçmişe sahiptir ve Arapça “arafat” (irfan, bilme) kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Bu kelimenin, “geleceği haber verme” anlamına gelen “irafat” sözcüğünden türetilmiş olabileceği düşünülüyor. Olayın özüne baktığımızda, aslında söz konusu gün Kurban Bayramı’ndan önceki gündür. Zamanla bu “önceki gün” anlamı Ramazan Bayramı için de geçerli hale geldi. Kelimenin temel anlamı ise Kurban Bayramı’nda hacıların Arafat’a çıkarıldığı gündür. Arafat kelimesinin çoğulu olarak “arefe” de kullanılmaktadır.

GÜNÜMÜZDE ARİFE KULLANIMI

Günümüzde “arife” kelimesi sadece bayram günlerinde değil, aynı zamanda önemli günlerin ve zamanların öncesi için de kullanılmaktadır. Arife kelimesinin kökenleri arasında yer alan “ereb” kelimesi, İbranice ve Aramice’de “gün batımı”, “akşam” gibi anlamları da ifade ediyor. Ayrıca bu kelime Arapça’da “bilme” anlamındaki “irfan” kelimesiyle de bağlantı kurularak birçok kelimenin kökünü oluşturuyor. Örneğin “maarif”, “maarifet” ve “itiraf” gibi kelimeler de aynı kökten türemektedir.