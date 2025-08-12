Haberler

Arifiye’de Cip Çarptı, Kadın Öldü

KAZA SIRASINDA HAYATINI KAYBEDEN KADIN

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, D-650 kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına cip çarptı. Kaza, saat 23.00 civarında D-650 kara yolunun Aşağıkirazca mevkisinde gerçekleşti. Adapazarı yönünde ilerleyen, sürücüsünün bilgisi alınamayan 34 EBZ 131 plakalı cip, yolun karşısına geçmekte olan kadına çarptı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kaza anında kadın metrelerce sürüklendi. Olayı görenlerin ihbar etmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri kadının durumunu kontrol ettiğinde, maalesef kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga sevk edildi. Kadının üzerinden kimlik çıkmadığı bilgisi alındı ve kimlik tespiti için gerekli çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürüyor.

