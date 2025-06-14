Arifiye’de Depo Yangını Södürüldü

İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKTI

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, bir iş yerinin depo bölümünde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Hanlıköy Mahallesi 9. Sokak’ta, makine ile teknik malzemelerin satıldığı iş yerinin depo kısmında, bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Yangın ihbarının yapılmasının ardından olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra, iş yerinin depo ve idari alanında hasar meydana geldiği belirlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.