Arifiye’de Kamyonet Yön Tabelasına Çarptı

KAMYONET YÖN TABELASINA SAPLANDI

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, D-650 kara yolunda meydana gelen kazada sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonetle kontrolden çıktı. Isuzu marka kamyonet, yön tabelasına çarparak ok gibi saplandı. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

KAZANIN DETAYLARI

Yukarıkirazca Mahallesi mevkiinde gerçekleşen olayda, sürücü S.Y. idaresindeki 16 Z 6745 plakalı kamyonet, yön tabelasına saplanarak kağıt gibi ezildi. Yaralanan sürücünün yanında bulunan S.B. de kazadan etkilendi. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kazadan sonra kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahale sonrasında yaralılar, hastaneye sevk edildi. Sürücü S.Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ayrıca, kazanın meydana gelmesi ile D-650 kara yolunun Bilecik istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Kamyonetin bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kaza yapan kamyonetin havadan görüntüleri de kaydedildi. Olay, sürücülerin dikkatli olmaları gerekliliğini tekrar gündeme getirdi.