Arifiye’de Kavga, 15 Yaşında Çocuk Yaralı

Olayın Meydana Gelmesi

Sakarya’nın Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarlığı önünde, küfür yüzünden çıktığı öne sürülen bir kavgada 15 yaşındaki A.T., 17 yaşındaki S.D.’yi bıçaklayarak yaraladı. Olay, tartışmanın büyümesi ile kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaralının Durumu ve Yardım

A.T., yanında taşıdığı bıçak ile S.D.’yi yaraladı. S.D., bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yerde kaldı. Olayı görenler hemen S.D.’nin yardımına koştu. Durumun acil olarak bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis Müdahalesi ve İlgili İncelemeler

Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra S.D.’yi hastaneye kaldırdı. Öte yandan, A.T. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.