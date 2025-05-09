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Arifiye’de Öğrenciler Trafik Bilincini Hatırlattı

ÖĞRENCİLERDEN TRAFİK BİLİNCİ İÇİN ANLAMLI ETKİNLİK

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde, ilkokul öğrencileri yaya geçidinde sürücülere kurabiye ikram ederek trafik güvenliğine dikkat çekti. Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlik, çocukların katkısıyla farkındalık yaratan bir etkinliğe dönüştü. Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu’ndan öğrenciler ve öğretmenler, bu özel haftada örnek bir davranış sergiledi.

YAYALARA SAYGI VURGUSU

Okulun önündeki yaya geçidinde, öğrencilere yol veren 60 araç sürücüsüne tatlı ikramda bulunuldu. Bu etkinlik sayesinde, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci aşılanırken, toplumsal farkındalık da artırıldı. Öğrenciler, “Bize yol verdiğiniz için teşekkür ederiz, Trafik Haftanız kutlu olsun” diyerek, trafikte yayaya saygının önemini bir kez daha hatırlattı.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Etkinlik sırasında sürücülere yaya önceliği konusunda bilgi verildi. Bu tür aktiviteler, toplumda trafik bilincini artırmak ve yayaların güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

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