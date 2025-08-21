Arıkan, 24 yıllık hasret sona erdiğini belirtti

AK PARTİ ZİYARETİ VE AÇIKLAMALAR

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, AK Partili vekiller ve yöneticiler tarafından ziyaret edildi. Bu buluşmada Arıkan dikkat çekici bir ifadede bulundu. Arıkan, “Rozet takma töreninde olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. 24 yıllık hasreti Sökemizde sona erdirdiğim için çok mutluyum” dedi.

CHP’DEN TEPKİ GELDİ

Arıkan’ın açıklamalarına CHP’den sert yanıtlar gecikmedi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Arıkan’a ağır eleştirilerde bulundu. Bülbül, “Zübük mü desem, milli irade gaspçısı mı desem, Sökeli vatandaşların iradesine ihanet eden mi desem hala konuşuyor. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan denilen zat 24 yıllık hasrete son verdim demiş! 24 yıllık ne hasreti bu! İnsanda arlanma utanma olur. Hadsiz! Sen Söke’de CHP’ye verilen bu kadar oyu aldın, gasp ettin, AKP’ye geçirdin. Milli iradeye verilen 39 bin 258 Sökeli vatandaşın oyuna ihanet ettin. Yazıklar olsun. Sandıkta alınan temiz oyları masada hangi pazarlıklarla verdin? Bu oylar sana AKP adayı olarak verilmedi. Yazıklar olsun. Bunların hesabı ilk gelecek sandıkta senden sorulacak!” şeklinde konuştu.