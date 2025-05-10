Arıkan: “Adil Dünya İçin Hep Beraber Çalışacağız”

PARTİSİNİN GÜCÜNÜ VURGULADI

Çorum’da partisinin il kongresinde konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Türkiye’nin en büyük teşkilatına sahip olduğunu ifade etti ve “Yaşanabilir bir Türkiye’yi, yeniden büyük Türkiye’yi ve adil bir dünyayı bizler kuracağız” dedi. Çorum’daki 8. Olağan İl Kongresi, Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Arıkan, Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmelere dair düşüncelerini paylaştı.

ÇORUM’UN SANAYİ ve TARIM SORUNLARI

Arıkan, Çorum’un sanayide potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu ancak bazı sıkıntılar yaşandığını belirtti. “2024’te yaşanan kuraklık ve bu yıl gelen zirai don, çiftçimizin belini büktü. Yüzde 50’ye varan verim kaybı yaşandı. Tarım arazileri bölünüyor, yapılaşma kontrolsüz.” dedi. Hayvancılıkla uğraşanların zorlandığını vurgulayan Arıkan, Çorum’un sanayi altyapısının yetersiz kaldığını ve dijital dönüşümde eksik olduğunu da dile getirdi. Ayrıca, hızlandırılması gereken Delice-Çorum Hızlı Tren Projesi’nin gerekliliğine dikkat çekti.

TERÖR SORUNU VE TBMM’YE YAKLAŞIM

Terör sorunun çözülmesinde TBMM’nin önemini vurgulayan Arıkan, son günlerde yaşanan gelişmelerin ülkenin geleceğini etkilediğini belirtti. “Bu ülkenin en önemli meseleleri, gizli toplantılarda yürütülemez. PKK’nın ‘fesih’ açıklamasını takip ediyoruz. Barışın yanındayız ama geçmişteki hatalardan ders çıkarmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

AİLE YILI İFADELERİ

Gündüz kuşağı programlarının topluma ve aileye zarar verdiğini savunan Arıkan, yetkililere seslenerek, “Gündüz kuşağı programları niçin hala yayında, niçin yasaklamıyorsunuz?” diye sordu. Kumar ve bahis sorununu dile getirirken, geçmişte bu tür oyunların kapatıldığını hatırlatarak, bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.

BAYRAMDA EMEKLİYE İKRAMİYE ÇAĞRISI

Arıkan, asgari ücrete ve emeklilere yapılacak zamlarla ilgili taleplerini aktardı. “Asgari ücrete artış yapmak için yıl sonunu beklemeyin. Emekliye bir tam maaş ikramiye verilmelidir.” dedi. Saadet Partisi’nin yeni bir stratejik düşünce biçimini benimsemesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Arıkan, partinin güçlü teşkilat yapısıyla önemli adımlar atmayı amaçladığını belirtti.

SEÇİM SÜRECİNE YAKLAŞIM

Arıkan, Türkiye’deki seçim sisteminin sorunlu olduğunu ifade ederek, “Seçim sisteminin dayattığı dar kalıpları aşmalıyız. 56 yıllık geçmişimizin ufkuyla, yeni bir stratejik aklın kurucusu olmanın zamanı geldi.” şeklinde konuştu.