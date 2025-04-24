Arıkan, Çözüm Odaklı Muhalefet Vurgusu Yaptı

MUHALEFETİN YENİ ANLAYIŞI

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çözüm odaklı bir muhalefet oluşturma hedefinde olduklarını dile getirdi. Giresun Belediyesi Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen medya buluşması programında, siyasi partilerin birbirini rakip değil, düşman olarak görmesinin Türkiye için faydalı olmadığını vurguladı. Kutuplaştırıcı açıklamaların sıkıntı yarattığını belirten Arıkan, “Çözüm odaklı bir muhalefeti ortaya koyacağız.” şeklinde konuştu.

YAPICI MUHALEFETİN GEREKLİLİĞİ

Arıkan, AK Parti’nin seçimlerden sonra 5 yıl daha ülkeyi yönetmeYetkisi olduğunu anımsatarak, “Sayın Erdoğan bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapma imkanı buldu. 5 yıl boyunca yapıcı muhalefet anlayışımızla mevcut iktidarı hatalarından döndürmeye yönelik bir dil inşa edeceğiz.” dedi.

REGİYONDAKİ OLAYLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgede olağanüstü gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Arıkan, bu konuda şu tespitlerde bulundu: “Tabir yerindeyse, haritalar çiziliyor. Suriye, Filistin ve çevremizdeki diğer bölgelerdeki olaylar bizleri fazlasıyla tedirgin ediyor. Ülkemizle ilgili emperyalist güçlerin yaptığı planlamaları konuşmaktansa, içerideki kısır tartışmalarla zaman kaybetmemiz bizlere herhangi bir kazanım sağlamıyor.”

ÇOCUKLARIN TRAJİK DURUMU

Bir gün önce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığını hatırlatan Arıkan, bu özel günde içlerinin buruktuğunu ifade etti. “Neden buruktu? Çünkü Gazze, Doğu Türkistan ve dünyanın birçok yerinde çocuklarımız katlediliyor.” dedi. Son 19 ayda Gazze’de 70 bin kişinin öldüğünün altını çizen Arıkan, 200 bin insanın da kayıp olduğunu ekledi.