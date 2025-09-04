Haberler

Arılı Köyü’nde Trafik Kazası Meydana Geldi

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Arılı köyü yakınlarında dün gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki kamyon şoförü yaşamını yitirdi. Kazanın, akşam saatlerinde İkisu-Şiran karayolu Arılı köyü Avsallı mevkiinde meydana geldiği bildirildi. Yağış sonrası Mustafa A. kontrolündeki 38 ALZ 411 plakalı araç, karşı yönden gelen ve Şiran istikametine yönelen Samet Oral’ın (25) kullandığı 61 K 3494 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından yoldan geçen vatandaşlar ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri, Oral’ın sıkıştığı yerden çıkarılması için uzun çaba harcadı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Samet Oral, ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Gece yarısı, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilen Oral, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Resullü Mahallesi’nden olduğu öğrenilen Samet Oral’a “Genç Kaptan” lakabı verilmişti. Genç şoförün cansız bedeni, gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kadın, Darbedildi, Parka Sığındı, Polis Geldi

Eskişehir'de, eşi tarafından darp edilen bir kadın, çocuklarıyla birlikte parka giderek yardım talep etti. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis çocukları koruma altına aldı. Fail kayıplara karıştı.
Kdc Sağlık Bakanlığı Mweka’da Ebola Duyurdu

Kongo'da Mweka bölgesinde 28 Ebola vakası ve 15 ölüm kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, bu durumun ardından salgın ilan ederek acil durum ekipleri gönderdi.

