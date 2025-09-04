Arılı Köyü’nde Trafik Kazası Meydana Geldi

TRAFİK KAZASI VE KURTARILAMAYAN ŞOFÖR

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Arılı köyü yakınlarında dün gerçekleşen trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki kamyon şoförü yaşamını yitirdi. Kazanın, akşam saatlerinde İkisu-Şiran karayolu Arılı köyü Avsallı mevkiinde meydana geldiği bildirildi. Yağış sonrası Mustafa A. kontrolündeki 38 ALZ 411 plakalı araç, karşı yönden gelen ve Şiran istikametine yönelen Samet Oral’ın (25) kullandığı 61 K 3494 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

KAZA SONRASI MÜDAHALE

Kazanın ardından yoldan geçen vatandaşlar ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri, Oral’ın sıkıştığı yerden çıkarılması için uzun çaba harcadı. Olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Samet Oral, ağır yaralı olarak Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Gece yarısı, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edilen Oral, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi Resullü Mahallesi’nden olduğu öğrenilen Samet Oral’a “Genç Kaptan” lakabı verilmişti. Genç şoförün cansız bedeni, gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.