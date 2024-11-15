More
Spor

Arina Fedorovtseva’dan Çin İtirafı: Seviyeler Eşit

arina-fedorovtseva-dan-cin-itirafi-seviyeler-esit

ŞANGHAİ’DA YAŞANAN DENEYİMLER

Çin Ligi takımı Shanghai Bright Ubest’e transfer olan Arina Fedorovtseva, sezon sona erdiğinde Fenerbahçe Medicana’ya geri dönecek. Arina, CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi play-offları için mücadeleye katılacak. Bu süreçte, Arina, sosyal yaşam tecrübeleri hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

RUSYA VE ÇİN LİGİ KARŞILAŞTIRMASI

Rusya’dan VK Sport’a verdiği bir röportajda, Arina Fedorovtseva Çin’e transferi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. O, “Seviye Rusya’dan yüksek değil” ifadesi ile dikkat çekti. Bu açıklama, hem liglerin karşılaştırılması hem de Arina’nın yeni deneyimleri hakkında bilgi veriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

2024’te 31 Şirket Halka Arz Yaptı

2024 yılında 31 şirket, halka arz aracılığıyla 56 milyar lira kaynak sağladı. Borsa toplam şirket değeri ise 12,2 trilyon lira olarak belirlendi.
Gündem

Bayraktar AKINCI’dan ELÇİN 82 ile Vuruş

Bayraktar AKINCI TİHA, yerli lazer arayıcı başlıklı ELÇİN 82 ve kızıl ötesi arayıcı başlıklı LAÇİN 82 ile hedefleri başarıyla vurdu. Atış testleri başarılı geçti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.