Arina Fedorovtseva’dan Çin İtirafı: Seviyeler Eşit

ŞANGHAİ’DA YAŞANAN DENEYİMLER

Çin Ligi takımı Shanghai Bright Ubest’e transfer olan Arina Fedorovtseva, sezon sona erdiğinde Fenerbahçe Medicana’ya geri dönecek. Arina, CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi play-offları için mücadeleye katılacak. Bu süreçte, Arina, sosyal yaşam tecrübeleri hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

RUSYA VE ÇİN LİGİ KARŞILAŞTIRMASI

Rusya’dan VK Sport’a verdiği bir röportajda, Arina Fedorovtseva Çin’e transferi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. O, “Seviye Rusya’dan yüksek değil” ifadesi ile dikkat çekti. Bu açıklama, hem liglerin karşılaştırılması hem de Arina’nın yeni deneyimleri hakkında bilgi veriyor.