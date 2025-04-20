Arınç, İmamoğlu’na Yönelik Yorumlar Yaptı

ARINÇ’TAN İMAMOĞLU AÇIKLAMALARI

Bülent Arınç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yapılan tutuklama ve diploma iptali ile ilgili dikkat çekici sözler sarf etti. Arınç, “Kumpas kuruldu düşüncesine sahip olanlar haksız sayılmazlar” diyerek toplumda mevcut olan görüşleri ele aldı.

TUTUKLAMALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Tutuklama kararlarına ilişkin de görüş belirten Arınç, “Ben 28 Şubat’ta tutuksuz yargılandım, Erdoğan tutuksuz yargılandı, Erbakan tutuksuz yargılandı. Karar kesinleştikten sonra cezaevine buyur ettiler. Konuşmalarından, hareketlerinden, siyasi duruş sergileyen insanlara tutuklama olmamalı” açıklamasında bulundu.

ÖNDER’E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in ameliyat sonrası durumu hakkında da konuşan Arınç, “En son Meclis’teki odasında bir görüşme yapmıştık. Siyasetten, sinemaya ilgisinden bahsetmiştik. Kendisi barış ve huzur ortamını isteyen bir insandı. Biz de kendisine dua ediyoruz, milyonlar dua ediyor” sözleriyle desteklerini iletti.

CUNTALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Özel’in ‘cunta’ ifadelerini ise Arınç, “Kullanılan sözler çok yanlış. Cumhurbaşkanını ve AK Parti’yi hedef almamalı. Bu ifadelerin karşılığı yok. Biz zamanında çok gördük, çok çektik. Biz cuntaların mağduruyuz. Sivil idareye karşı, 22 seneden beri iktidarını sürdüren bir kadroya bu ifadeyi kullanmak adeta iftira niteliğinde bir suçlamadır” şeklinde değerlendirdi.