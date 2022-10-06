Arınç’tan Kılıçdaroğlu açıklaması: Tövbe kapısını kim kapatabilir?

AK Parti’nin kurucuların eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifini değerlendirdi.

AKP’nin kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çağrısı hakkında, “Dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır, siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir? Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez” dedi.

TV5’te katıldığı programda açıklamalarda bulunan Arınç, Kılıçdaroğlu’nun teklifi ve Erdoğan’ın çağrısı için “Her ikisini de önemli buluyorum” dedi. Başörtüsünün şu anda fiili bir serbestlik olduğunu belirten Arınç, “Bunu ben hukukçuların da kamuoyunun da siyasetçilerin de takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu’nu bu noktaya getiren muhafazakar kesimle barışabilmek”

Arınç şöyle devam etti: “Kılıçdaroğlu’nu bu noktaya getiren muhafazakar kesimle barışabilmek, onlara anlayış gösterebilmek. İkincisi de bugün muhafazakar kesimde pek dışarıda dillendirilmeyen ama kendi içinde propaganda haline gelen bir konu var. Bu muhafazakar kesime, ki dindarlık noktasında ulaşmış kesime, birileri diyor ki ‘Bakın CHP gelirse, Millet İttifakı gelirse başörtüsünü yine yasaklar’. ‘Böyle bir düşüncenin bugün alıcısı olabilir mi?’ diye düşünecekseniz, ben düşünmenizi tavsiye ederim. Bunun için ‘Ben böyle bir şey yapmayacağım ama yasal düzenlemeyi bunun için istiyorum’ demişse Kılıçdaroğlu bunun için bir adım atmıştır diye düşünebiliriz. Siyasetçi gözüyle bakmamı lazım. Bir iş yapıyorsanız karşılığını oy alarak almayı düşünürsünüz. Kılıçdaroğlu da bunun için yapıyor. Yani helalleşmeyi niye yapıyor? Başörtülü kardeşlerimizle neden bir araya geliyor, onları ön plana koyuyor? Sultan Kara’yı neden evinde ziyaret ediyor? Ey muhafazakar kesim ben sana yanlışlıklar yaptım, geçmişte olanlar için özür diliyorum. Beni affet” diyor. Dindar insanlar için bile tövbe kapısı her zaman açıktır, siyasetçilere tövbe kapısını kim kapatabilir? Bunu söyleyen bir insanın boğazına sarılmak gerekmez.”

Ne olmuştu?

CHP lideri, çalışma odasında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında yayımlamış, “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Kılıçdaroğlu, başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifini yarın TBMM’ye sunacaklarını açıklamıştı.

Ertesi gün CHP, “Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı’na sunmuştu.

Erdoğan ise bir gün sonra partisinin grup toplantısında TBMM Başkanlığı’na başörtüsü ve kılık kıyafet konusunda yasal güvence sağlayan kanun teklifini sunan CHP’ye, “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım” çağrısında bulundu.