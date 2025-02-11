Arıtma Cihazlarının Mineralleri Nasıl Etkilediğini Öğrenin!

EVDE SU ARITMA CİHAZLARININ KALİTESİ HIZLA DÜŞÜYOR

Son zamanlarda evlerde içme suyu olarak kullanılan arıtma suyunun kalitesi detaylı bir şekilde incelendi. Araştırmaların sonuçları endişe verici boyutlarda geldi. Prof. Dr. Meriç Albay, “halk sağlığı bakımından gerçekten sorun yaratacak anlamına gelmesi demek” dedi.

MİNERAL KAYBI KAYGI VERİCİ

İstanbul Üniversitesi araştırmacıları, ev tipi su arıtma cihazlarının çoğunun suda mineral kaybına neden olduğunu belirledi. Gerçekleştirilen “Ev Tipi Su Arıtma Sistemlerinin Su Kalitesinin Değerlendirilmesi” adlı proje çerçevesinde, İstanbul’un 16 ilçesindeki 37 evde su arıtma cihazlarının etkileri incelendi. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmada, 19 farklı su arıtma cihazı markasının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri analiz edildi. Elde edilen bulgulara göre, incelenen cihazların yüzde 80’inde %75.1 ila %100 arasında mineral kaybı yaşandığı saptandı. Özellikle sodyum ve kalsiyum oranlarının önemli ölçüde düştüğü görüldü.

ATIK SU VE SU VERİMLİLİĞİ SORUNU

Arıtma cihazlarının su verimliliği açısından ciddi kayıplara yol açtığı belirlendi. Araştırma, 1 litre arıtılmış su elde etmek için ortalama 4 litre atık su üretildiğini gösteriyor.

BAKTERİ OLUŞUMU RİSKİ

Çalışmada yer alan hanelerin 28’inden alınan örneklerde, düzenli bakım yapılsa bile boru sistemlerinde bakteri oluşumu tespit edildi. Prof. Dr. Meriç Albay, İstanbul’un farklı bölgelerinden örnekler toplayarak geniş kapsamlı bir çalışma yapmayı amaçladıklarını ifade etti.

HALK SAĞLIĞI İÇİN CİDDİ TEHLİKE

Albay, cihazların etkinliğini ve halk sağlığına oluşturduğu riskleri belirlemek amacıyla tüm cihazlardan örnek aldıklarını belirtti. Filtre değişim işlemi sonrası yapılan analizlerde bile 14 evde bakteri tespit edildiğini söyledi. “Bu durum, özellikle çocuklar ve yaşlılar için büyük bir tehlike oluşturuyor” şeklinde konuşan Albay, yüksek mineral kaybının halk sağlığı açısından ciddi sorunlara neden olabileceğini vurguladı. İstanbul’da su sıkıntısının yaşandığını belirten Albay, bu nedenle atık suyun da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ÇOCUKLAR İÇİN GEREKEN MİNERALLERİN ÖNEMİ

Albay, su arıtma cihazı kullananların dikkate alması gereken bazı hususları paylaştı. “Filtrelerinin değişim sürelerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum gibi minerallerin kaybı, çocukların gelişimi açısından kritik öneme sahiptir,” dedi.