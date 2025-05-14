Arıza, Geçitte Sürekli Sorun Yaratıyor

HIZLI MÜDAHALE ŞAŞIRTTI

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Aşağı Çobanisa Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitteki arıza, trafikte ciddi aksamalara yol açtı. Olay yerine ulaşan arıza ekibinin müdahaleleri ise hem çevredekileri şaşırttı hem de endişeye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, Aşağı Çobanisa Mahallesi Hamzabeyli çıkışındaki geçit, tren geçmesi olmamasına rağmen bariyerlerini indirmeye başladı ve sürekli uyarı sesi verdi.

UZUN SÜREN BEKLEYİŞ

Yaklaşık 15 dakika boyunca trenin geçişini bekleyen sürücüler, mahalle sakinlerinin “Bu geçitte sık sık arıza yaşanıyor” uyarıları üzerine durumu TCDD’ye ait 131 Arıza Hattı’na bildirdi. Bariyerlerin kapanması sonucunda oluşan uzun araç kuyruğu yüzünden bazı sürücüler, kapalı bariyerlerin arasından geçmek zorunda kaldı. Olay yerine yaklaşık 40 dakika sonra varan TCDD arıza ekibi, alanı kontrol etmek için ellerindeki kablo ve cihazlarla incelme yaptı.

PRATİK ÇÖZÜM İKNA EDİCİ DEĞİL

Ekip, çalışmayan bariyerleri elle kaldırdığı sırada, bariyerlerin havada sabit durmadığını fark etti. Pratik bir çözüm üreten ekip, bariyerin altına küçük taş parçaları koyarak açık kalmasını sağladı. Olay sonrası geçen 10 dakika içerisinde, bir trenin geçişi sırasında hemzemin geçidin sadece bir tarafındaki bariyer otomatik olarak kapanırken, diğer tarafın açık kalması dikkat çekti.

Trenin geçişinin ardından kapanan bariyer otomatik bir şekilde açılırken, taşlarla sabitlenen diğer bariyerin aynı şekilde açık kaldığı gözlemlendi. Hamzabeyli yönünden Aşağı Çobanisa’ya gelen tarafta otomatik sistem çalışırken, çıkış yönünün sürekli açık kalması, potansiyel kazalara davetiye çıkartıyor. Mahalle sakinleri, bu geçitte sürekli arıza yaşandığından dolayı yetkililerin kalıcı bir çözüm bulmasını talep ediyor.