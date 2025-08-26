Dünya

Arizona Kum Fırtınası Hayatı Olumsuz Etkiliyor

arizona-kum-firtinasi-hayati-olumsuz-etkiliyor

KUM FIRTINASININ ETKİLERİ

ABD’nin Arizona eyaletinde meydana gelen kum fırtınası, Phoenix ve çevresindeki yaşamı olumsuz etkiliyor. Devasa toz bulutu, şehirde elektrik kesintilerine ve uçuş gecikmelerine yol açıyor.

HAVALİMANINDAKİ DURUM

Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havalimanı’nda fırtına nedeniyle bazı uçuşlar gecikiyor. Ayrıca, havalimanının çatısında hasar meydana geliyor. Şiddetli yağış ve rüzgar, fırtınanın etkisini artırıyor.

UYARI VE SONUÇLAR

Meteoroloji yetkilileri, düşük görüş mesafesi nedeniyle sürücüleri araç kullanmamaları konusunda uyarıyor. Fırtına, Phoenix’in bulunduğu Maricopa bölgesinde yaklaşık 60 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oluyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

E-Devlet’te Birikmiş Paraları Öğrenin

e-Devlet üzerinden unutulmuş paraların öğrenilmesi, sosyal medya sayesinde iki adımda mümkün hale geldi. Bu yöntemle bazı kullanıcılar önemli miktarlarda paralara ulaştı.
Gündem

Türkiye’nin KAAN’ı, ABD medyasında haber oldu

Milli muharip uçak KAAN, Amerikan medyasında yer aldı. Analizlerde, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı üretebilen dördüncü ülke olacağı belirtildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.