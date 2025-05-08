Arizonalı Kripto Varlıklar İçin Değişiklikler

KENTSEL DÜZENLEMELERİ HIZLANDIRIYOR

Kripto para düzenlemeleri eyaletler düzeyinde hız kazanırken, Arizona önemli bir adım atıyor. Çarşamba günü kabul edilen yeni tasarı, sahipsiz kripto varlıkların geleneksel mülkiyet anlayışından farklı bir biçimde ele alınmasını öngörüyor. 2749 sayılı Meclis Tasarısı, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para varlıklarını koruma altına alıyor. Bu düzenleme, kripto varlıkların asli halleriyle saklanmasını ve piyasa değerlerinin bu yolla korunmasını sağlıyor.

NİTELİKLİ SAKLAYICILARA YENİ FIRSATLAR

Yeni düzenleme sayesinde, nitelikli saklayıcılar rezerv varlıklarını stake ederek ödüller ya da airdroplar elde edebiliyor. Bu yaklaşım, sahipsiz kalan kripto paraların hemen nakde dönüştürülmesi yerine değerlerinin korunmasını sağlamakta. Yapılan açıklamada, “Sahipsiz kriptoyu kendi doğal formunda koruyarak ve vergisiz bir Bitcoin ve Dijital Varlık Rezervi oluşturarak, yasalarımızı kriptonun finansın geleceği olarak konumunu yansıtacak şekilde çağdaşlaştırıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Arizona’nın bu adımı, New Hampshire’ın salı günü onayladığı stratejik Bitcoin rezerv tasarısının (HB 302) hemen ardından gerçekleşiyor. New Hampshire’ın yasası, eyalet haznedarına genel fonun yüzde 10’una kadarını piyasa değeri 500 milyar doları aşan kripto varlıklara yatırma yetkisi veriyor. Dikkat çekici nokta ise, Arizona Valisi Hobbs’un geçen hafta, eyalet haznedarına ve emeklilik sistemlerine fonlarının yüzde 10’una kadarını Bitcoin gibi kripto paralara yatırma yetkisi verecek ayrı bir tasarıyı (SB 1025) reddetmiş olması. Hobbs, bu durumu, “Arizonalıların emeklilik fonları, eyaletin sanal para birimi gibi test edilmemiş yatırımları denemesi için uygun bir yer değildir.” diyerek değerlendirdi.

EYALETLER ARASI TRENDİ GÖSTERİYOR

Bitcoin Laws’tan alınan verilere göre, New Hampshire ve Arizona’nın yanında, Kuzey Carolina ve Teksas gibi pek çok eyalet de benzer stratejik rezerv mevzuatlarını değerlendirmeye alıyor. Bu durum, eyaletler düzeyinde kripto paraların giderek daha fazla kabul gördüğünü ortaya koyuyor.