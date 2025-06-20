Arizonanın HB 2324 Tasarısı Geçti

Arizona Senatosundan HB 2324 Tasarısı Temsilciler Meclisine Geldi

HB 2324 tasarısı, Arizona Senatosu tarafından 16-14 oyla geçerek Temsilciler Meclisine ulaştı. Bu tasarı, eyaletin müsadere ettiği kripto varlıkları yönetmek amacıyla Bitcoin ve Dijital Varlıklar Rezerv Fonu’nun kurulmasını öngörüyor. Mayıs ayında reddedilen tasarının, yapılan değişikliklerle yeniden gündeme gelmesi, Arizona’nın dijital varlık politikası konusundaki kararlılığını gösteriyor. Tasarı, Arizona Eyalet Hazine Müdürüne, el koyulan kripto varlıkların yönetim yetkisini veriyor.

Tasarı, Devlet Kurumlarına Yatırım İmkanı Sunuyor

Mevzuatın dikkat çeken bir özelliği, müsadere edilen kripto varlıklardan elde edilen satış gelirlerinin kademeli bir dağıtım sistemi ile yönetilmesi oldu. İlk 300 bin dolar, organize suçla mücadele fonuna ayrılacak. Eğer satış bu miktarı aşarsa, kalan bakiyenin yüzde 50’si aynı fonda, yüzde 25’i eyaletin Genel Fonu’na ve yüzde 25’i yeni kurulacak Bitcoin ve Dijital Varlıklar Rezerv Fonu’na aktarılacak. Tasarı ayrıca, yasal olarak el konulan dijital varlıkları güvence altına alma prosedürlerini de tanımlıyor. Yetkililerin, özel anahtarlar veya parolalar gibi erişim kimlik bilgilerini temin etmeleri, dijital cüzdanları güvence altına almaları veya bu cüzdanları eyalet onaylı dijital platformlara transfer etmeleri gerekecek.

Arizona Kripto Politikalarında Gelişmeler

Arizona, Blockchain düzenlemelerini gözden geçirmek adına adımlar atıyor ve geçtiğimiz ay ayrı bir kripto para rezerv tasarısı olan HB 2749’u yürürlüğe koydu. HB 2749, sahipsiz kabul edilen kripto varlıklara odaklanırken, HB 2324, müsadere yoluyla elde edilen kripto varlıklarını kapsamına alıyor. Federal düzeyde ise ABD Senatosu, çığır açan GENIUS stablecoin tasarısını geçirdiği ve bu tasarının Temsilciler Meclisine gönderildiği biliniyor. Başkan Trump, Temsilciler Meclisinin GENIUS Yasasını hızlı bir şekilde geçirmesi için çağrıda bulundu ve bunu Amerika’nın kripto varlıklarındaki “tartışmasız lider” konumunu güvence altına almak için gerekli gördüğünü ifade etti.