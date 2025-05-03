Arjantin’de 7,4 büyüklüğünde deprem oldu

ARJANTİN’DE MEYDANA GELEN DEPREM SONRASI ÖNLEMLER

Güney Amerika’nın Arjantin ülkesi, güneyinde 7,4 büyüklüğündeki bir deprem yaşadıktan sonra yetkililer bir dizi önlem açıkladı. Tierra del Fuego Sivil Koruma Sekreterliği, kıyı bölgeleri için tedbir amaçlı tahliye emri verildiğini duyurdu. Sekreterlik, depremde can veya mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. Ayrıca, Beagle Kanalı’ndaki tüm etkinliklerin geçici olarak askıya alındığı ve Ushuaia’nın 75 kilometre doğusundaki Puerto Almanza kasabasındaki sakinlerin daha yüksek ve güvenli alanlara geçmeleri gerektiği kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISI İPTAL EDİLDİ

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) Direktörü Alicia Cebrian Lopez, Antarktika bölgesi için daha önce verilmiş olan tsunami uyarısının iptal edildiğini açıkladı. Lopez, “Yapılan değerlendirmelere göre Şili Antarktika bölgesinde yeni bir tsunami olasılığı kalmamıştır. Tahliye edilen kişiler üsse geri dönebilir. Ancak Magallanes bölgesinin geri kalanı için durum devam ediyor. Şu anda izlemeye devam edeceğimiz nokta burası.” ifadelerini kullandı.

DEVLET BAŞKANI GABRİEL BORİC’İN AÇIKLAMASI

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Magallanes bölgesindeki gelişmeler dolayısıyla Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda’da yerel yetkililerle bir araya geldiğini belirtti. Arjantin’deki deprem dün gerçekleşti ve yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem, Arjantin’in Rio Grande kenti ile komşu ülke Şili’de de hissedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyi olduğunu duyurdu. İlk depremden sonra en büyüğü 6,6 ve 6,4 büyüklüğünde olmak üzere toplam 21 artçı sarsıntı meydana geldi.