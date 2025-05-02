Dünya

Arjantin’de 7.4 Büyüklüğünde Deprem! Şili’de Tsunami Uyarısı

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DEPREM MÜJDESİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Arjantin’in güney kesiminde 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi. Bu depremin ardından, Şili kıyılarında “tehlikeli” tsunami dalgaları riski oluştuğu konusunda uyarılar yapıldı. ABD Tsunami Uyarı Merkezleri, Drake Geçidi’nde meydana gelen depremin merkez üssünden 300 kilometre uzaklıkta bu dalgaların ortaya çıkabileceğini belirtti.

TAHLİYE UYARISI

Şili’nin afet ajansı, Magallanes kıyı bölgesinde yaşayanlara bölgeyi hemen tahliye etmeleri gerektiğini açıkladı. Ayrıca, AFAD da sosyal medya üzerinden depremi duyurdu ve “Güney Amerika açıklarında Drake Boğazı’nda uluslararası ajanslardan alınan ilk bilgilere göre M 7.4 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi” şeklinde bir açıklama yaptı.

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