Arjantin Eski Devlet Başkanı Kirchner’e Ceza Verildi

HAPİS CEZASI ONAYLANDI

Arjantin’in eski Devlet Başkanı olan 72 yaşındaki Cristina Fernandez de Kirchner, yolsuzluk davasında aldığı 6 yıl hapis cezasının onaylandığı duyuruldu. Arjantin Yüksek Mahkemesi, Kirchner’in yolsuzluk davasında verilen ceza ve ömür boyu kamu görevlerinden men edilmesine ilişkin kararı onadı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Kirchner’in avukatlarının yaptığı itirazı reddederek, 6 yıllık hapis cezasını oy birliğiyle onayladı. Eski Devlet Başkanı, kamu görevlerinden men edilmesine yönelik kararı, “siyasi ve yargısal bir cadı avı” olarak nitelendirdi.

BAŞKAN MİLEİ’DEN DEĞERLENDİRME

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, mahkeme kararını memnuniyetle karşıladığını ve Kirchner’in dokunulmazlık döneminin sona erdiğini belirtti.