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Arjantin’in Güneyinde Deprem Meydana Geldi

DEPREMİN AYRINTILARI

Güney Amerika’nın Arjantin bölgesinde 7,4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkezinin ülkenin Ushuaia kentinin 219 kilometre güneyinde olduğunu açıkladı. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde oluşan bu deprem, Arjantin’in Rio Grande kentiyle komşu ülke Şili’de de hissediliyor.

ARTÇI DEPREMLER VE ETKİLERİ

İlk depremin ardından, büyüklükleri 5,7, 5,6 ve 5,4 olan toplam 14 artçı sarsıntı meydana geldi. Arjantin basınında yayınlanan bilgilere göre, bu depremlerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

TSUNAMİ TEHDİDİ VE TAHLİYE UYARISI

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi tarafından yapılan açıklamada, tsunami tehdidi nedeniyle Antarktika ve Magallanes bölgelerindeki sahil kentleri için ihtiyati olarak tahliye uyarısı verildi.

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