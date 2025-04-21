Arjantin Ve Brezilya, Ulusal Yas İlan Etti

ULUSAL YAS İLANI

Arjantin ve Brezilya, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un vefatı üzerine 7 günlük bir ulusal yas ilan etti. Arjantin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Papa Franciscus’un vefatından dolayı ülkede 7 gün süreyle ulusal yas ilan edileceğini” belirtti. Adorni, Arjantin’deki tüm kamu binalarında bayrakların yarıya indirileceğini dile getirerek, “Papa Franciscus vefat etti. O, milyonlarca kadın ve erkeğin ruhani lideri ve rehberiydi. Arjantin Cumhuriyeti, Papa’nın aramızdan ayrılışından derin bir üzüntü duymakta ve ailesine başsağlığı dilemektedir. Devlet Başkanı Javier Milei, bu kayıp nedeniyle 7 günlük yas ilan edecek.” ifadelerini kullandı. Adorni’nin açıklamasından kısa bir süre sonra, Devlet Başkanı Milei 7 günlük yas ilanına dair kararnameyi imzaladı.

PAPA’NIN ANI VE ETKİSİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da X üzerinden yaptığı açıklamada, Papa’nın her zaman sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın sembolü olarak hatırlanacağını vurguladı. Lula da Silva, “Bugün dünyanın dört bir yanında bu büyük kaybın acısını yaşayanlara Tanrı teselli versin. Papa Franciscus’un anısına ve yaşamındaki misyona saygıyla, Brezilya’da yedi günlük ulusal yas ilan ediyorum.” sözleriyle bu süre boyunca tüm kamu kurumlarında bayrakların yarıya indirileceğini bildirdi.

PAPA FRANCISCUS HAKKINDA

Asıl adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa, İtalyan kökenli göçmen bir işçi ailenin çocuğu olarak 17 Aralık 1936’da Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te doğdu. Papa Franciscus, dünya genelinde ruhani bir lider olarak önemli bir etki yarattı ve birçok insan üzerinde derin bir iz bıraktı.