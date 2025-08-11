Arjantinli Geliştirici, Türkiye’de Tutuklandı

ARJANTİNLİ HİZMET SAĞLAYICI Türkiye’de ALIKONULDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Arjantinli bir Blockchain geliştiricisi, ZK ve Ethereum teknolojilerine odaklandığını belirtip sosyal medya üzerinden Türkiye’de alıkonulduğunu iddia etti. Kullanıcı adı “Fede’s intern” olan bu kişi, İzmir’de tutulduğunu ve kendisine “Ethereum’u kötüye kullanma” suçlaması yapıldığını öne sürdü. Bu durum, kripto para camiasında dikkat çekici bir etki yarattı.

İDDİADAN YETKİLİLERE AÇIK MESAJ

Kısa bir süre önce Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın kendisini Ethereum’un kötüye kullanımını teşvik etmekle suçladığını belirten geliştirici, yetkililer tarafından bir oda içinde tutulduğunu ifade etti. Durumun bir yanlış anlaşılma olduğuna dikkat çekerek “Biz sadece altyapı inşaatçılarıyız.” dedi ve yetkililerle iş birliği yapmaya istekli olduğunu ekledi. Yapılan taleplere karşılık olarak, hukuk ekibinden yardım aldığını ve yakında Avrupa’ya gidebileceğini duyurdu.

SUÇLAMALAR VE ŞÜPHELER

“Fede’s intern” olarak tanınan geliştiricinin sosyal medya profiline göre, yatırım şirketi Lambda Class ve Blockchain çözümleri alanında hizmet veren Aligned gibi birkaç kripto projesi ile bağlantılı olduğu görülüyor. Ancak geliştirici hakkındaki belirli suçlamaların detayları belirsizliğini koruyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise iddialara şüpheyle yaklaşmakta. “0xCenk” adlı bir kullanıcı, bu tür suçlamalarla bir kişinin alıkonulmasının “sıfır yasal dayanak” içerdiğini savundu. Geliştirici bunun üzerinde yorum yaparak “Ülkeden ayrılana ve avukatımız yeşil ışık yakana kadar daha fazla bilgi paylaşmak için bekliyorum. Bunun başıma geldiğini uydurarak ne kazanacağımı bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.