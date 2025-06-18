Ark Invest Hisselerini Azalttı

ARK INVEST’TEN HİSSE SATIŞI

Cathie Wood liderliğindeki ARK Invest, USDC stablecoin ihraççısı olan Circle’daki hisselerini azaltma kararı aldı. Yatırım firması, son iki gün içinde yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Circle hissesini elden çıkararak dikkatleri üzerine çekti. Bitcoin ve kripto para dostu yatırımları ile tanınan ARK Invest, Circle’ın hisselerindeki satış baskısını devam ettiriyor.

HİSSE SATIŞ DETAYLARI

Ticaret verilerine göre, ARK Salı günü gerçekleştirdiği işlemlerle üç farklı fonundan toplam 300.108 adet CRCL hissesini 44,7 milyon dolar karşılığında satışa çıkardı. Bu satış, Circle hisselerinin Pazartesi günü 165 doları görmesi sonrasında yüzde 1,3 değer kaybederek 149 dolardan kapanmasının ardından gerçekleşti. İlginç olan, bu düşüşün ABD Senatosu’nun GENIUS stablecoin yasasını 68-30 oyla kabul etmesine rağmen yaşanmış olması.

SATILAN HİSSELERİN DAĞILIMI

ARK Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF ve ARK Fintech Innovation ETF fonlarının dahil olduğu bu satış operasyonunda, en büyük pay ARKK fonuna ait 208.654 hisselik işlemlerden geldi. ARKW fonundan 65.320 ve ARKF fonundan ise 26.134 hisse satıldı. İki günlük toplamda ARK, elindeki 642.766 Circle hissesini yaklaşık 96,5 milyon dolara elden çıkarmış oldu. Satılan miktar, ARK’ın 5 Haziran’daki halka arzda aldığı 4,49 milyon hissenin yüzde 14’üne denk geliyor.

Başka Yatırımcıların Durumu

O dönemde şirketin bu yatırım için ödediği tutar 373,4 milyon dolardı. Diğer büyük yatırımcılar arasında yer alan BlackRock’ın henüz herhangi bir satış bildirimi yapmadığı görülüyor. Circle’ın kurucu ortağı ve CEO’su Jeremy Allaire’in halka arzda hisselerinin yüzde 8’ini satmayı planladığı, diğer yöneticilerin de benzer satışlar gerçekleştireceği biliniyor. Bitcoin’in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara ulaşabileceğini öngören Cathie Wood’un bu hamleleri, piyasada merakla takip ediliyor. Kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara artan ilgisine paralel olarak, ARK’ın portföy yönetimi stratejileri dikkatle izleniyor.