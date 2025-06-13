Arka Sokaklar 18. Sezon Başladı

DİZİ HAYRANLARINI SEVİNDİREN YENİ SEZON

Kanal D’nin yapımcılığını D Media’nın üstlendiği fenomen dizi Arka Sokaklar, 18’inci sezonuna merhaba dedi. Dizi, 13 Haziran Cuma akşamı 716’ncı bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. “Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!” sloganıyla yayınlanan dizi, her Cuma akşamı izleyicileri ekran başına topluyor.

BÜYÜK TUZAK VE SÜRPRİZ GELİŞMELER

Sevilen dizide Cevher’in ekibe kurduğu büyük bir tuzak, izleyicilerde merak uyandırıyor. Ayşecan’ın peşindeki ekiple Cevher arasındaki çatışma derinleşirken, Selin’in bombalı tuzaktan kurtulup kurtulamayacağı belirsizliğini koruyor. Mesut ve Selin’in kızının durumunun nasıl olacağı ise bir diğer heyecan unsuru. 19 yaşındaki Mehmet, çalıştığı kafede uğradığı silahlı saldırıyla hayatı değişiyor ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalıyor.

Saldırının faili Burak, ailesine güvenerek suçun cezasız kalacağını düşünmektedir. Ancak ekip, Burak’ın abisiyle de karşı karşıya gelir. Mesut’un Cevher ile ilgili yaşadığı kâbuslar devam ederken, Selin’in telefonuna gelen bir mesaj, “Ayşecan yaşıyor!” ifadesiyle gün içinde her şeyin akışını değiştirebilecek bir gelişme sunuyor. İzleyiciler, “Arka Sokaklar” dizisini Kanal D ekranlarından takip edebilir.