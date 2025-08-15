Arka Sokaklar 20. Sezon Eylül’de Başlayacak

DİZİYE OLAN İLGİ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin en uzun süreli polisiye dizisi olan Arka Sokaklar, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicilerin büyük ilgisini çekiyor. İzleyiciler, “Arka Sokaklar 20. sezon ne zaman başlayacak?” sorusunun yanıtını ararken, dizinin yapım ekibi ve yayıncı kanaldan gelen işaretler Eylül ayını işaret ediyor. Peki, 20. sezonun başlaması için kesin bir tarih belirlendi mi? İşte yanıtlar…

Kanal D ekranlarının gözde dizisi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu sezon, kadrosuna sürpriz bir ismi de dahil eden yapım, Sarp Levendoğlu’nu ekibine katıyor. Levendoğlu, dizide “Bozo” lakabıyla tanınacak olan Barış Bozoğlu karakterine hayat verecek. Karizmatik duruşu, sportif kimliği ve olaylara yaklaşımıyla dikkat çeken bu karakter, diziye yeni bir soluk getirecek.

Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar, milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Yeni sezonda, hikaye örgüsünde önemli değişikliklerin olacağı söyleniyor. Yeni karakterin eklenmesiyle birlikte Rıza Baba’nın ekibindeki dengenin de değişmesi bekleniyor. Bu durum, dizinin dinamiklerine nasıl etki edecek merakla bekleniyor.