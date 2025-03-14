Arka Sokaklar 705. Bölüm Canlı Yayında

ARDA ÇAĞIRAN DÖNEMİ

Kanal D’nin yapımcılığını D Media’nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekranlara gelen fenomen dizi Arka Sokaklar, 18’inci sezonuna giriş yaptı. Sevilen dizi, 14 Mart Cuma akşamı 705’inci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. “Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle!” denildiği gibi, bu akşam dizinin yeni bölümü ekranlarda olacak.

DİPLOMATİK MACERA

İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı Andrew’ün İstanbul’daki bir panel sırasında kaçırılması, ekibi harekete geçiriyor. Bu diplomatik operasyonda, teröristleri adım adım takip eden ekip, rehin alınan müsteşarı kurtarmak için elinden geleni yapacak. Ancak teröristler şehrin farklı yerlerinde hazırladıkları bomba düzenekleri ile kaos çıkarmaya kararlılar.

AŞK ÜÇGENİ VE GİZLİLER

Arka Sokaklar dizisini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz. Şule ve Melih’in aşk hikâyesi, Hüsnü Çoban’ın kulağına gidiyor. Nazike ve Metin, miras alabilmek için tefeciye borçlanmayı göze alırken, Hüsnü’ye yakalanıyorlar. Diğer yandan, Hüsnü, Şule ile Melih arasındaki durumu fark etmeye başlayacak mı? İkili arasındaki aşk, henüz başlamadan Hüsnü Çoban’ın engeline mi takılacak?